Pferdesport : Thieme reitet bei Heim-EM zu Gold

Springreiter André Thieme hat bei der Heim-Europameisterschaft Gold gewonnen.

Hörstel | Der 46-Jährige aus Plau am See sicherte sich den Titel am Sonntag mit seinem Pferd Chakaria nach insgesamt fünf Runden während der EM-Woche in Riesenbeck. Silber holte der Schweizer Martin Fuchs auf Leone Jei vor dem Schweden Peder Fredricson auf Catch Me Not. Zweitbester deutscher Starter auf der Anlage von Ludger Beerbaum im Tecklenburger Land wu...

