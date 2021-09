Grand-Slam-Turnier : Tennisprofi Gojowczyk überrascht weiter bei US Open

Qualifikant Peter Gojowczyk überrascht bei den US Open weiter und hat als erster deutscher Tennisprofi die dritte Runde erreicht.

New York | Der 32 Jahre alte Münchner gewann in New York gegen den favorisierten Serben Dusan Lajovic in fünf Sätzen 2:6, 6:4, 2:6, 7:5, 6:4. Nach 3:08 Stunden verwandelte Gojowczyk seinen ersten Matchball und hat erstmals in New York die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. In der dritten Runde bekommt es Gojowczyk mit dem Schweizer Henri Laaksonen zu tun...

