ATP-Tour : Tennisprofi Gojowczyk siegt weiter: Halbfinal-Einzug in Metz

Tennisprofi Peter Gojowczyk hat seine Erfolgsserie beim ATP-Turnier in Metz fortgesetzt.

Metz | Der 32 Jahre alte Münchner besiegte den Amerikaner Marcos Giron mit 3:6, 6:1, 6:3 und zog ins Halbfinale ein. Er trifft dort auf den Sieger der Partie zwischen Andy Murray und dem an Nummer eins gesetzten Polen Hubert Hurkacz. Zuletzt hatte Gojowczyk bei den US Open in New York erstmals in seiner Karriere das Achtelfinale erreicht und am Donners...

