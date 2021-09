ATP-Tour : Tennisprofi Gojowczyk in Metz überraschend im Viertelfinale

Tennisprofi Peter Gojowczyk befindet sich weiter in bestechender Form.

Metz | Nachdem der 32 Jahre alte Münchner zuletzt bei den US Open in New York erstmals in seiner Karriere das Achtelfinale erreicht hatte, steht er nun bei der ATP-Veranstaltung in Metz im Viertelfinale. Gojowczyk setzte sich in seinem Achtelfinale überraschend gegen den an Nummer sieben gesetzten Russen Karen Chatschanow mit 6:3, 7:6 (7:2) durch. Gojowcz...

