Olympia : Tennis-Topstar Djokovic souverän im Viertelfinale von Tokio

Topstar Novak Djokovic hat beim olympischen Tennis-Turnier wie der Hamburger Alexander Zverev das Viertelfinale erreicht.

Koto City | Der serbische Weltranglisten-Erste gewann in Tokio gegen Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien souverän 6:3, 6:1. Im Kampf um den Halbfinal-Einzug bekommt es der 34-Jährige am Donnerstag mit dem Japaner Kei Nishikori zu tun. Djokovic hat in diesem Jahr die Chance, als erster Profi bei den Herren den Golden Slam zu gewinnen. Dafür fehlen ihm noch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.