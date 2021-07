WTA : Tennis-Ass Maria als zweifache Mutter zurück auf der Tour

Keine vier Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter ist Tatjana Maria auf die Tennis-Tour zurückgekehrt.

Charleston | Die 33-Jährige aus Bad Saulgau trat beim WTA-Turnier in Charleston an, verlor aber mit 2:6, 4:6 gegen die Weltranglisten-266. Na-Lae Han aus Südkorea. Die ehemalige Top-50-Spielerin Maria, die mit ihrem Ehemann und Trainer Charles Edouard Maria in Floria lebt, war in den vergangenen Jahren bereits mit ihrer ersten Tochter auf der Tennis-Tour unterw...

