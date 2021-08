Sommer-Paralympics : Teil zwei der Pandemie-Spiele in Tokio als Mutmacher

Mit einem Jahr Verspätung beginnen am Dienstag die Sommer-Paralympics in Tokio. Im Vorfeld hatten viele Athleten Bedenken aufgrund der Corona-Situation in Japan. Doch spätestens seit dem Eintreffen in Japan gilt die volle Konzentration dem Wettkampf.

Shinjuku City | Die Corona-Lage hat sich nach Olympia weiter zugespitzt, dennoch soll Teil zwei der Pandemie-Spiele von Tokio als Mutmacher dienen. Bei Sportlern und Funktionären ist das flaue Gefühl vor dem Start der Paralympics am Dienstag jedenfalls nahezu verschwunden. „Die Vorfreude überwiegt ganz klar“, sagt Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm: „Ich bin sic...

