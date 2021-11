SpoHo-Studie : Teil der Athleten bei Olympia „mental nicht voll da“

Die ungenügende mentale Präsenz von deutschen Athleten bei den Olympischen Spielen und Paralympics in Tokio ist einer Studie zufolge offenbar ein bedeutender Faktor für das enttäuschende Abschneiden gewesen.

Frankfurt am Main | Fast ein Drittel der Spitzensportler der Olympia- und Paralympics-Kader waren bei ihrem Saisonhöhepunkt mental nicht voll präsent. Dies geht aus einer am 16. November veröffentlichten Studie der Deutschen Sporthochschule in Köln im Auftrag der Deutschen Sporthilfe hervor. Selbst 24 Prozent der deutschen Finalisten in Tokio gaben an, im Medaillenkampf ...

