Nach Politik-Vorgabe : Sport wieder im verschärften Corona-Krisenmodus

Was viele Sport-Verantwortliche ebenso erwartet wie befürchtet haben, wird wahr. Die Politik fordert Zuschauer-Beschränkungen. Das erhöht den wirtschaftlichen Druck auf etliche Clubs.

Berlin | Die Erinnerungen an Geisterspiele, Saisonabbrüche und -unterbrechungen sind noch frisch. Vor dem zweiten Corona-Winter und angesichts rasant steigender Infektionszahlen greift die Politik erneut zu ähnlich drastischen Mitteln. Maximal 15.000 Zuschauer sind an den kommenden Spieltagen in den Arenen der Bundesliga zugelassen. In Sporthallen dürfen es...

