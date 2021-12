Eishockey : Spielfreie Eisbären Berlin rücken an Tabellenspitze der DEL

Der deutsche Meister Eisbären Berlin hat spielfrei von den Niederlagen der direkten Konkurrenz profitiert und ist neuer Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga.

Neuss | Am Sonntag verloren sowohl die Adler Mannheim beim ERC Ingolstadt 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) als auch der EHC Red Bull München 4:5 (1:1, 2:3, 1:1) gegen die Kölner Haie. Vor allem die Adler stecken damit in der Krise. Das Team von Trainer Pavel Gross kassierte in Ingolstadt die dritte Niederlage in Serie. „Es ist einfach von allen nicht gut genug“, klagte...

