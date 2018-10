Sport live im TV am 30. Oktober 2018 : TV-Planer: Snooker live - 3. Tag beim International Championship

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Dienstag, 30. Oktober 2018.

von Christopher Bredow

30. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Dienstag, 30. Oktober 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Snooker live im TV und Live-Stream: 3. Tag beim International Championship

Am Dienstag überträgt Eurosport Snooker live im TV und Livestream. Ab 8.30 und 12.25 Uhr wird der dritte Tag beim International Championship live übertragen. Auf der Internetseite von Eurosport kann Snooker live im Stream mitverfolgt werden.

So sehen Sie am Dienstag den DFB-Pokal live im TV und Live-Stream.



Am Dienstag findet der erste Teil der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/19 statt. Der Bezahlsender Sky zeigt ab 18 und 20.30 Uhr alle acht Spiele des Tages im DFB-Pokal live in der Konferenz. In der ARD läuft derweil ab 20.15 Uhr das Spiel des SV Rödinghausen gegen Bayern München live im Free-TV und Live-Stream in der ARD-Mediathek. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Dienstag, 30. Oktober 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream: