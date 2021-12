Weltcup Ski alpin : Skirennfahrer Sander beim Super G auf Podestkurs

Der deutsche Skirennfahrer Andreas Sander steht beim Super-G im US-amerikanischen Beaver Creek vor seinem ersten Weltcup-Podium.

Beaver Creek | Der WM-Zweite liegt nach 25 Startern auf Platz drei. Der 32 Jahre alte Speed-Spezialist hätte dadurch das Ticket für die Olympischen Winterspiele in Peking im Februar sicher. Romed Baumann, der in der Vorwoche in Lake Louise Rang sechs belegt hatte, schied nach einem Fahrfehler aus. Sölden-Gewinner Marco Odermatt aus der Schweiz liegt mit 0,78 S...

