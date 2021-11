Olympiasiegerin : Ski-Star Shiffrin plagt sich mit Rückenbeschwerden

Die zweimalige Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin wird in der Vorbereitung auf die nächsten Rennen im alpinen Ski-Weltcup von Rückenproblemen gebremst.

Berlin | Es handle sich um „sehr starke Muskelkrämpfe oder eine Art von Überlastung“, sagte die Amerikanerin der US-Nachrichtenagentur AP. Daher habe sie seit ihrem Sieg beim Riesenslalom bei der Saisoneröffnung in Sölden am 23. Oktober kaum Skifahren können. Shiffrin war mit ihrem 70. Weltcupsieg in die Saison gestartet und gilt auch für die Olympischen Spiel...

