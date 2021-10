Eisschnelllauf : Seidenglanz neue DESG-Sportdirektorin

Nadine Seidenglanz ist neue Sportdirektorin der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft.

Berlin | Das gab am Freitag zum Auftakt der deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften in Inzell DESG-Präsident Matthias Große bekannt. „Ich freue mich, dass die DESG in ihrer Verbandsgeschichte nun erstmalig eine Frau an der Spitze der sportlichen Leitung hat. Nach monatelangem juristischen Hin und Her ist der Weg frei, dass Nadine Seidenglanz endlich den Titel...

