Triathlon in Frankfurt : Schwede Patrik Nilsson Ironman-Europameister

Der Schwede Patrik Nilsson hat die Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt gewonnen.

Frankfurt am Main | Der 29 Jahre alte Triathlet, 2018 schon einmal Zweiter bei dem Rennen in Hessen, benötigte bei großer Hitze für 3,8 Kilometer Schwimmen, 185 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen 7:59:18 Stunden. Nilsson trat die Nachfolge von Weltmeister Jan Frodeno an, der die beiden vergangenen Auflagen des kontinentalen Titelkampfes 2018 und 2019 für si...

