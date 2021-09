Paralympics : Schon wieder Silber: Bensusan zum fünften Mal Zweite

Schon wieder Silber: Sprinterin Irmgard Bensusan ist auch bei ihrem fünften Start bei Paralympics auf Platz zwei gelaufen.

Shinjuku City | Die 30-Jährige, die an einer Nervenschädigung im rechten Unterschenkel leidet, wurde am Freitag mit persönlicher Bestzeit von 12,89 Sekunden in Tokio Zweite über 100 Meter hinter Marlene van Gansewinkel (12,78). Der Niederländerin hatte sich die Leverkusenerin Bensusan schon am Dienstag über 200 Meter geschlagen geben müssen. Vor fünf Jahren in Rio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.