Paralympics-Siegerin : Schock für Krawzow: Gehirntumor - Hochzeit nun früher?

Nach dieser Diagnose fühlt sie sich „aus dem Leben raus gerissen“. Doch Elena Krawzow will kämpfen und den Gehirntumor besiegen. Die für November geplante Hochzeit soll nun vorgezogen werden. Und die Paralympics-Siegerin will zurückkommen, wenn alles gut geht.

Berlin | Vor sechs Wochen bejubelte sie in Tokio noch ihre Goldmedaille, in der Heimat wurde Elena Krawzow nun von einer furchtbaren Diagnose geschockt. Die Paralympics-Siegerin aus Berlin leidet an einem Gehirntumor. „Dass mich ein Besuch beim Arzt so aus dem Leben reißt, hätte ich nie gedacht“, teilte die 27 Jahre alte Schwimmerin am Samstag über ihre Soc...

