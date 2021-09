Titelkämpfe in Oslo : Schell und Schwarz führen deutsches Ringer-Team bei WM an

Die WM-Dritte Anna Schell und der frühere Vize-Europameister Roland Schwarz führen das deutsche Team für die Ringer-Weltmeisterschaften vom 2.

Dortmund | bis 10. Oktober in Oslo an. Neun Frauen und 13 Männer nominierte der Deutsche Ringer-Bund (DRB) für die Titelkämpfe in Norwegen. Es ist das erste große Turnier nach den Rücktritten der langjährigen Vorzeigeathleten Aline Rotter-Focken und Frank Stäbler, die zum Abschluss ihrer internationalen Karrieren bei Olympia in Tokio im Sommer Gold beziehungs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.