Olympia : Schachmann mit Renninstinkt zur Medaille - Pogacar will Gold

Maximilian Schachmann und Emanuel Buchmann wollen die mehr als zwei Jahrzehnte Wartezeit auf eine Medaille im Straßenradrennen am Samstag in Tokio beenden. Als Favorit gilt der Tour-Sieger.

Oyama | Dominator Tadej Pogacar will nach seinem Tour-Triumph als Olympiasieger Geschichte schreiben, Maximilian Schachmann die deutsche Durststrecke mit seinem „Renninstinkt“ beenden. 21 Jahre nach der Gold-Fahrt von Jan Ullrich in Sydney träumt der Berliner von einem ähnlichen Coup am Fuße des Mount Fuji. „Wenn ich im Finale dabei bin, muss ich meinem Re...

