Weltcup Ski alpin : Saison- und Olympia-Aus für Skirennfahrer Kjetil Jansrud

Nach seinem schweren Sturz beim Super-G-Weltcup in Beaver Creek ist die Saison für den Norweger Kjetil Jansrud vorzeitig beendet.

Oslo | Der 36-Jährige falle wegen seines erlittenen Kreuz- und Innenbandschadens im Knie für sechs bis neun Monate aus, teilte der norwegische Skiverband mit. Damit verpasst der Skirennfahrer auch die Olympischen Winterspiele in Peking. Es wären seine fünften Olympischen Spiele gewesen. Nach neuen Untersuchungen in Oslo sei klar, dass er am Innenband defi...

