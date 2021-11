Neun Monate nach Unfall : Rückkehr des Teilzeit-Tigers: Woods spricht über Comeback

Golf-Superstar Tiger Woods will auf die US-Tour zurückkehren - allerdings nur als Teilzeit-Profi. Im ersten großen Interview nach seinem Autounfall verrät er, wie er dieses Ziel erreichen will.

Jupiter Island | Auf diesen Auftritt hat die Golf-Welt sehnlichst gewartet: An der Seite seines Border Collies Bugs erschien Superstar Tiger Woods gut gelaunt zum ersten großen Interview nach dem schweren Autounfall vor neun Monaten. Mit sicherem Gang betrat der 15-malige Major-Sieger in stahlblauem Shirt und schwarzer Hose den Golf-Trainingsraum seines Hauses in J...

