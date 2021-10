Speerwurf-Olympiasieger : Röhler blickt nach vorne: „Highlight folgt Highlight“

Rio-Olympiasieger Thomas Röhler fiebert nach der enttäuschenden Tokio-Saison den nächsten großen Titelkämpfen entgegen.

München | „Es ist eine große Challenge, die ich angenommen habe. Es macht richtig Spaß, auf das große Ziel Olympia in Paris 2024 hinzuarbeiten. Das Jahr 2022 mit seinen Höhepunkten ist ein wunderbarer Wegbegleiter dorthin“, sagte der Speerwerfer der Deutschen Presse-Agentur. Röhler hatte wegen einer Rückenverletzung nicht an den Olympischen Spielen in Tokio ...

