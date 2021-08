Nationalspieler : Robin Benzing wechselt zu Fortitudo Bologna

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Robin Benzing wechselt vom spanischen Club Saragossa zu Fortitudo Bologna in Italien.

Bologna | Man habe eine Einigung mit dem 32-Jährigen erzielt, teilte der norditalienische Verein der Lega Basket Serie A mit. Für den Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft ist es die dritte Auslandsstation in seiner Karriere. Der gebürtige Hesse aus Seeheim-Jugenheim spielte zuvor auch schon in der türkischen Liga bei Besiktas Istanbul. In Deut...

