Sommerspiele in Tokio : Rio-Olympiasieger Reitz erreicht Finale mit der Luftpistole

Schnellfeuer-Olympiasieger Christian Reitz hat das olympische Finale mit der Luftpistole über die Zehn-Meter-Distanz erreicht.

Asaka | Der 34 Jahre alte Polizeioberkommissar aus Regensburg, der für den SV Kriftel an den Start geht, überzeugte auf der Asaka Shooting Range in seiner Zweitdisziplin mit 584 Ringen in der Qualifikation. Damit erreichte er als Dritter das Finale der besten Acht. Für den gebürtigen Sachse aus Löbau, der in seiner Spezialdisziplin Schnellfeuerpistole Gold...

