Olympia : Ringerin Rotter-Focken im Halbfinale - Popp hofft noch

Die frühere Ringer-Weltmeisterin Aline Rotter-Focken hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das Halbfinale erreicht.

Chiba | Die Krefelderin, die ihre Karriere nach dem Event in Japan beenden wird, setzte sich am Sonntag zunächst mit 2:1 gegen Wassilissa Marsaljuk aus Belarus und dann mit 8:3 gegen die Chinesin Qian Zhou durch. Die 30-Jährige wird bei ihrer Abschiedsvorstellung damit definitiv um eine Medaille kämpfen - entweder um Gold oder in einem der kleinen Finals u...

