WM in Oslo : Ringer Schwarz noch mit Chance auf Bronze

Griechisch-römisch-Ringer Roland Schwarz hat bei den Weltmeisterschaften in Oslo noch die Chance auf Bronze.

Oslo | Der 25-Jährige verlor nach zwei Siegen in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm im Viertelfinale gegen den starken Sanan Suleymanov. Da der Aserbaidschaner danach das Finale erreichte, darf der EM-Zweite von 2019 am Freitag aber in der Hoffnungsrunde nochmals ran und kann noch einen der dritten Plätze erreichen. Hannes Wagner, der seine ersten beiden...

