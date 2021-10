Wettkämpfe in Oslo : Ringer Öhler verpasst WM-Bronze - Menekse in Hoffnungsrunde

Griechisch-römisch-Athlet Peter Öhler hat die fünfte Medaille für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) bei den Weltmeisterschaften in Oslo verpasst.

Oslo | Der 28-Jährige verlor seinen Kampf um Bronze in der Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm gegen den Amerikaner Tracy Hancock. Öhler war am Freitag im Viertelfinale am Ungarn Alex Gergö Szöke gescheitert. Über die Hoffnungsrunde erreichte er anschließend aber noch eines der kleinen Finals. Öhlers Teamkollege Deniz Menekse unterlag im Achtelfinale der Klas...

