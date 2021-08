Corona-Krise : Rekordkalender wankt: Japan-Rennen der Formel 1 fällt aus

Die Corona-Krise setzt der Formel 1 weiter zu. Auch in Japan kann die Rennserie in diesem Jahr wieder nicht fahren. Der Plan, mit der Rekordzahl von 23 Rennen möglichst hohe Einnahmen zu erzielen, wackelt.

Suzuka | Die Formel 1 gerät mit ihrem Rekordkalender in der zweiten Corona-Saison immer mehr in Not. Wegen der alarmierenden Infektionslage in Japan muss die Rennserie nun auch in diesem Jahr auf den Grand Prix in Suzuka verzichten. Nach China, Kanada, Singapur und Australien fällt bereits der fünfte WM-Lauf wegen der Pandemie aus, zudem halten sich Zweifel...

