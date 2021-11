Tennis : Rekord: Djokovic zum siebten Mal Nummer eins am Jahresende

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic wird zum siebten Mal am Ende einer Tennis-Saison auf Platz eins der Weltrangliste stehen und damit einen Rekord aufstellen.

Paris | Der 34 Jahre alte Serbe zog beim Masters-Series-Turnier in Paris durch einen 3:6, 6:0, 7:6 (7:5)-Erfolg gegen den Polen Hubert Hurkacz in das Endspiel ein und sicherte sich damit die Bestmarke. Im Finale trifft er am Sonntag auf den Hamburger Alexander Zverev oder Daniil Medwedew aus Russland. Er sei „einfach stolz und sehr glücklich“, wurde Djokovic ...

