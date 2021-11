Rennen auf drei Kontinenten : Reisezirkus Formel 1: Triple-Header fordert Tribut

Drei Kontinente an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Die Formel 1 stürzt sich in einen besonders kraftraubenden Dreierpack. Wie gehen die Teams mit der Belastung für ihre Mitarbeiter um?

Iztacalco | Mexiko, Brasilien, Katar. Dieser sogenannte Triple-Header in der Formel 1 hat es in sich. Drei Kontinente an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Tausende Flugkilometer müssen zwischen Mexiko-Stadt, São Paulo und Doha zurückgelegt werden. Hektik und Höchstbelastung auf der Zielgeraden der nächsten Corona-Saison für die Fahrer, aber vor allem auch...

