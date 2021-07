Olympische Sommerspiele : Regenbogen-Binde: Hockey-Spielführerin Lorenz will Klarheit

Die deutsche Hockey-Spielerin Nike Lorenz wünscht sich in der Frage um das Tragen einer Spielführerinnen-Binde in Regenbogenfarben bei den Olympia in Tokio mehr Klarheit.

Shinagawa City | „Ich fühle mich schon ein bisschen alleingelassen auf weiter Flur. Ich werde natürlich nichts machen, was meine Mannschaft in Gefahr bringt und unser Turnier in irgendeiner Art und Weise einschränken könnte“, sagte die 24-Jährige der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Wenn ich vom DOSB Unterstützung hätte, und wenn ich nur wüsste, wie die Sanktion au...

