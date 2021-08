Olympiasieger : Rauhe nach Kanu-Gold: „Keine Sekunde dran gezweifelt“

Nach mehr als zwei Jahrzehnten Weltspitze setzt Kanute Ronald Rauhe in Tokio seinen letzten Schlag. Mit Gold verabschiedet sich Deutschlands Vorzeigepaddler standesgemäß. Seinen Emotionen ließ er freien Lauf.

Koto City | Fragen an Kanute Ronald Rauhe nach dem Gold mit dem Kajak-Vierer bei den Olympischen Spielen in Tokio. Frage: In Gedanken haben Sie das olympische Finale oft durchgespielt, kam es so wie zuvor erträumt? Ronald Rauhe: Ich hatte es genauso im Kopf. Ich hab es den Jungs vorher gesagt, ich bin das Rennen hundertmal durchgegangen, wenn nicht sogar öf...

