Formel 1 : Räikkönen zur Zukunft nach Rennkarriere: „Bin nicht in Eile“

Der frühere Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen will nach seiner Rücktrittsankündigung vorerst keine neuen Pläne schmieden.

Zandvoort | „Ich bin nicht in Eile. Es gibt immer Möglichkeiten, aber ich bin gerade nicht daran interessiert, darüber nachzudenken“, sagte der 41-Jährige im niederländischen Zandvoort. Der Finne hatte am Vorabend verkündet, seine Karriere nach dieser Saison beenden zu wollen. Jetzt wolle er erstmal keinen Zeitplan mehr haben. In den vergangenen Jahren sei er ...

