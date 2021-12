Vuelta-Sieger : Rad-Star Roglic verlängert vorzeitig bei Jumbo-Visma

Radsport-Star Primoz Roglic hat seinen Vertrag beim niederländischen Team Jumbo-Visma vorzeitig bis 2025 verlängert.

Trbovlje | Das teilte der Rennstall mit. Der 32 Jahre alte Slowene war ursprünglich noch bis 2023 an die Mannschaft gebunden, bei der der deutsche Ex-Profi Grischa Niermann als Sportlicher Leiter arbeitet. „Ich möchte mich in bestimmten Bereichen noch entwickeln und bin dafür am richtigen Ort“, sagte Roglic. Der Jumbo-Kapitän hat eine emotionale Saison hin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.