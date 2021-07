Olympische Sommerspiele : Rad-Bundestrainer Zemke traut Schachmann viel in Tokio zu

Der deutsche Straßenrad-Bundestrainer Jens Zemke ist knapp eine Woche vor dem olympischen Rennen rund um den Fuji-Berg optimistisch.

Paris | „Wir haben eine super Stimmung. Es läuft alles perfekt“, sagte der Coach in einem Interview der ARD. In dem extrem anspruchsvollen Rennen am kommenden Samstag zählt Maximilian Schachmann, der extra für Olympia auf die Tour de France verzichtet hat, zum engsten Favoritenkreis. „Er ist unser erfolgreichster deutscher Rennfahrer in diesem Jahr. Er hat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.