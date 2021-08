Sommerspiele in Tokio : Putin: Olympia-Beschränkungen für Russen politisch motiviert

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Beschränkungen für russische Athleten bei den Olympischen Spielen in Tokio als teilweise politisch motiviert bezeichnet.

Moskau | „Was Hymne, Flagge und so weiter angeht, glaube ich, dass die Entscheidung des Sportgerichts bis zu einem gewissen Grad einen politischen Anstrich hat“, sagte Putin bei einem Besuch in der Republik Baschkortostan am Freitag der Agentur Interfax zufolge. Die russischen Hymne darf bei Olympia nicht gespielt und die Flagge nicht verwendet werden. Die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.