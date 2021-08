Vertrag bis Olympia 2024 : Porobic wird Stamm-Nachfolger als Wasserball-Bundestrainer

Der Montenegriner Petar Porobic wird neuer Bundestrainer der Wasserball-Nationalmannschaft der Männer.

Kassel | Das gab der Deutsche Schwimm-Verband bekannt. Der 64-Jährige, der vom 1. Oktober an einen Vertrag bis zu den Olympischen Spielen 2024 erhält, wird Nachfolger von Hagen Stamm, der in seiner zweiten Amtszeit seit 2016 für das Team verantwortlich zeichnete. Unabhängig von der verpassten Olympia-Qualifikation hatte Stamm seinen Rückzug in diesem Sommer...

