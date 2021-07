108. Frankreich-Rundfahrt : Polizeirazzia bei Tour-Team Bahrain Victorious

Beim Tour-de-France-Team Bahrain Victorious durchsucht die Polizei in den Pyrenäen das Hotel. Festgenommen wird nach Teamangaben niemand, dafür wollen die Beamten die Trainingsunterlagen der Radprofis sehen.

Grust | Eine Polizeirazzia beim Tour-de-France-Team Bahrain Victorious hat beim größten Radrennen der Welt für Aufsehen gesorgt. Der Rennstall, bei dem unter anderem der Niederländer Wout Poels als Träger des Bergtrikots und Sprinter Sonny Colbrelli aus Italien aktiv sind, informierte am Donnerstagvormittag darüber, dass es am Mittwochabend nach der 17. Et...

