Grand Prix in Austin : Pole Position für Max Verstappen in den USA

Für den Grand Prix in Austin wird Lewis Hamilton von Rang zwei starten. WM-Spitzenreiter Max Verstappen übernimmt die Pole Position - und das überraschend deutlich.

Austin | WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat sich die Pole Position für den Grand Prix in Austin gesichert und Lewis Hamilton überraschend deutlich geschlagen. Der Red-Bull-Pilot war am Samstag auf dem Circuit of the Americas 0,209 Sekunden schneller als der Rekordweltmeister im Mercedes. Rang drei ging an Verstappens Teamkollegen Sergio Perez aus Mexiko. D...

