Ex-Weltmeister : Philippinische Box-Legende Pacquaio beendet Karriere

Der philippinische Boxer Manny Pacquiao hört mit dem Profisport auf und will sich künftig seiner Polit-Karriere widmen.

Manila | „Es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass meine Zeit als Boxer vorbei ist. Heute gebe ich meinen Ruhestand bekannt“, sagte der 42-Jährige in einer Video-Botschaft an seine Fans. „Ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag kommen würde“, fügte der ehemalige Box-Weltmeister in acht verschiedenen Gewichtsklassen hinzu. „Auf Wiedersehen, Boxen.“ Erst vor z...

