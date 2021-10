Leichtathletik : Petros mit deutschen Halbmarathon-Rekord - Weltrekord fällt

Valencia ist ein Rekord-Pflaster für Langstreckenläufer. Der Wattenscheider Amanal Petros verbessert den deutschen Rekord im Halbmarathon. Für einen Weltrekord sorgt die Äthiopierin Letesenbet Gidey.

Valencia | Der Wattenscheider Amanal Petros hat den deutschen Halbmarathon-Rekord in Valencia verbessert. In 1:00:09 Stunden unterbot der in Eritrea geborene 26 Jahre alte Leichtathlet die mehr als 28 Jahre alte Uralt-Bestmarke von Carsten Eich (1:00:34) um 25 Sekunden. Bei den Frauen sorgte Letesenbet Gidey bei ihrem Debüt über diese Distanz in 1:02:52 Stund...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.