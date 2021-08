Tennis : Perfekter US-Open-Start für Olympiasieger Zverev

Das Dutzend ist voll: Mit seinem zwölften Sieg in Serie erreicht Alexander Zverev die zweite Runde der US Open. Gegen den Aufschlagexperten Sam Querrey reichen dem Tennis-Olympiasieger eine solide Leistung - und die Breaks zum richtigen Zeitpunkt.

New York | Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist mit einem souveränen Erstrunden-Auftritt in die US Open gestartet. Gut vier Wochen nach seinem Gold-Coup von Tokio und eine Woche nach seinem Turniersieg in Cincinnati gewann der 24 Jahre alte Hamburger gegen den Amerikaner Sam Querrey 6:4, 7:5, 6:2. Für Zverev war der Erfolg in recht einseitigen und nur mä...

