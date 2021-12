Eisschnelllauf-Weltcup : Pechstein kann für Olympia in Peking planen

Claudia Pechstein kann für ihre achten Olympischen Winterspiele planen.

Calgary | Die 49 Jahre alte Berlinerin erfüllte am Sonntag beim Eisschnelllauf-Weltcup im kanadischen Calgary im Massenstart-Wettbewerb die Olympia-Norm. Wie eine Woche zuvor in Salt Lake City wurde die Olympiasiegerin Elfte. Michelle Uhrig (Berlin) lief auf Rang acht und wiederholte damit ihre Platzierung aus der Vorwoche. In der für die internationale O...

