Tokio-Medaillengewinnerin : Paralympics-Siegerin Krawzow wird wegen Gehirntumor operiert

Paralympics-Siegerin Elena Krawzow wird nach der Diagnose ihres Gehirntumors kommende Woche operiert.

Berlin | Es handle sich bei ihrem Tumor um ein „gutartiges diffuses Astrozytom Grad 2“, schrieb die 28 Jahre alte Schwimmerin nach ihrem Auswertungsgespräch in der Berliner Charité auf Instagram. „Ich werde kämpfen und komme als dieselbe Elena zurück“, versprach die Berlinerin. Sie soll am kommenden Mittwoch operiert werden. „Ich bin so glücklich, aber es w...

