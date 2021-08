Tennis-Star : Osaka will Preisgeld für Erdbeben-Hilfe für Haiti spenden

Japans Tennis-Star Naomi Osaka will ihr Preisgeld vom WTA-Turnier in Cincinnati für die Betroffenen des schweren Erdbebens in Haiti spenden.

Saint-Louis-du-Sud | „Es schmerzt, die vielen Schäden für Haiti zu sehen. Es fühlt sich an, als bekämen wir keine Atempause“, schrieb die Weltranglisten-Zweite bei Twitter. Osakas Vater stammt aus Haiti. Die 23-Jährige berief sich auf die Stärke ihrer Vorfahren und versicherte: „Wir lassen uns nicht unterkriegen.“ Bei dem Beben im Süden Haitis waren mehr als 300 Mensch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.