100 Jahre Makkabi-Bewegung : Online-Lexikon über jüdische Fußballer

Die Makkabi-Bewegung hat am Sonntag im Rahmen eines Festaktes im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert.

Deutschland | Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte in einer Videobotschaft die historische Bedeutung der Dachorganisation der Jüdischen Turn- und Sportvereine in Deutschland, ob im Kampf gegen Antisemitismus oder auch bei der Integration. „Die Gründung jüdischer Sportclubs war damals auch eine Antwort auf antisemitische Tendenzen, die sich in der deu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.