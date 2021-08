Sommerspiele in Tokio : Olympiasieger Wellbrock: „Das fühlt sich unglaublich gut an“

Florian Wellbrock hat es geschafft! Der 23-Jährige krönt sich in der Bucht von Tokio zum Olympiasieger im Freiwasserschwimmen. Die Herangehensweise seiner Konkurrenten überrascht Wellbrock zu Beginn des Rennens.

Minato City | Fragen an Florian Wellbrock nach seinem Olympiasieg über zehn Kilometer im Freiwasserschwimmen. Frage: Erster deutscher Schwimm-Olympiasieger seit 1988 – wie hört sich das an? Florian Wellbrock: Das ist ein bisschen unwirklich. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Frust nach den Pool-Wettkämpfen. Die 800 Meter Kraul liefen nicht ganz so und über d...

