Skeleton : Olympia-Norm als Ziel: Skeletonis mit gemischtem Auftakt

Die deutschen Skeleton-Herren haben sich beim Weltcup-Auftakt in Innsbruck gut präsentiert. Lange Gesichter gab es dagegen bei den ansonsten erfolgreichen Frauen.

Innsbruck-Igls | Das Ziel Olympische Winterspiele in Peking im kommenden Februar wurde beim Weltcup-Auftakt der Skeleton-Piloten an den Rand gerückt. Während die Männer mit dem in Innsbruck-Igls drittplatzierten Christopher Grotheer, Axel Jungk auf dem vierten Platz und Alexander Gassner als Achter von einer Olympia-Qualifikation wie selbstverständlich ausgehen, fu...

