Snooker : O'Sullivan plant mit drei weiteren WM-Teilnahmen

Der sechsmalige Snooker-Weltmeister Ronnie O'Sullivan will seine Karriere noch ein paar Jahre fortsetzen.

Frankfurt/Main | Dies sagte der 45-Jährige in einem Interview der „Welt am Sonntag“. „Mein Ziel ist es, noch drei Weltmeisterschaften zu spielen. Das habe ich jetzt so in meinem Kopf. Aber wer weiß, vielleicht spiele ich auch noch vier Weltmeisterschaften. Drei sollen es aber mindestens noch sein“, sagte „The Rocket“. Dies motiviere ihn sehr, die nächsten zweieinha...

