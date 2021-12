Ski nordisch : Nowak belegt Rang neun - Westvold Hansen siegt wieder

Die deutsche Nordische Kombiniererin Jenny Nowak hat im Weltcup ein weiteres Top-Ten-Ergebnis geschafft.

Ramsau am Dachstein | Am Freitag wurde die 19-Jährige in Ramsau am Dachstein in Österreich nach einem Normalschanzensprung und dem folgenden Lauf über fünf Kilometer Neunte. Nowak war damit die beste Deutsche. Cindy Haasch landete auf Rang zwölf, Svenja Würth belegte Platz 20. Nicht zu schlagen ist weiterhin die Norwegerin Gyda Westvold Hansen, die im fünften Wettbewerb...

